„Spieler hängen lassen“ – Hamann kritisiert Bayern

„Die wahre Geschichte“

Was er unter „hängen lassen“ versteht? Vermutlich die fünf Millionen Euro mehr, die Bayern dem Vernehmen nach nicht bereit war zu zahlen. Die Münchener sollen Medienberichten zufolge 20 Millionen Ablöse plus fünf Millionen Boni geboten haben. Leverkusen hätte 25 Mille plus fünf Millionen wollen. Bayern-Sport-Boss Max Eberl erklärte: „Leverkusen hat uns eine Deadline gesetzt und gesagt: ‘Bis dahin müsst ihr diese Summe zahlen.‘ Ich habe Simon Rolfes (Leverkusen-Sportdirektor, Anm.) schriftlich gesagt: ‘Danke für die Deadline, danke für den genannten Betrag. Wir können beides nicht erfüllen. Das ist die wahre Geschichte.“