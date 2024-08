Für Medaillenjagd wurde ein Ausreiseverbot erteilt

Das Stade de France in Paris mit einem Fassungsvermögen von knapp 81.000 Zuschauern – für viele Leichtathletik-Athleten ein wahr gewordener Traum, dort um paralympische Medaillen zu kämpfen. Für Natalija Eder nur bedingt. „Mir wäre es lieber, wenn es ruhig ist“, lacht die 44-Jährige. „Wenn mehr Lärm ist, höre ich nicht was meine Trainerin sagt, ob ich schon meinen Anlauf machen darf oder nicht. Wir Blinden orientieren uns an dem was wir hören, das ist bei einer großen Geräuschkulisse nicht so einfach.“