MotoGP ruft: „Ich konnte nicht aufhören zu weinen“

Für Somkiat Chantra wird der Traum von der MotoGP wahr, der Thailänder wechselt mit neuer Saison von der Moto2 in die Königsklasse, wird anstelle von Takaaki Nakagami an der Seite von Johann Zarco für das LCR-Team an den Start gehen. Der Moment, als er von seinem Cockpit erfuhr, sei ein besonders emotionaler gewesen, wie Chantra nun offenbarte.