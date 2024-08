Spur aus Kärnten führte zu Cannabis-Lieferanten

Gewinn von mehreren hunderttausend Euro

Diese Menge veräußerte der Klagenfurter in Laufe der letzten Jahre und erzielte so einen Gewinn von mehreren hunderttausend Euro. „Die Übergabe des Cannabiskrauts fand immer in der Wohnung des Klagenfurters statt“, wie die Polizei verrät. In der Wohnung in Wien wurde außerdem eine Cannabisplantage mit bereits geernteten Pflanzen, 72 Stück, professionelles Equipment für den Suchtmittelanbau, mehrere tausend Euro Bargeld, sowie verschiedene Datenträgern sichergestellt. Der 45-Jährige wurde festgenommen und in die Justizanstalt Wien-Josefstadt eingeliefert.