Zverev gegen Muller in drei Sätzen weiter

Dimitrow spaziert in dritte Runde

Für den Erstrunden-Bezwinger des an der Ferse angeschlagenen Steirers Sebastian Ofner war somit Endstation, obwohl sich Etcheverry während der Partie übergeben hatte. Der Favoritenrolle gerecht wurde auch der ehemalige US-Open-Semifinalist Grigor Dimitrow. Der Bulgare setzte sich mit 6:1,6:1,7:6(4) gegen den Australier Rinky Hijikata durch. Das Out kam hingegen für den als Nummer 21 gesetzten Argentinier Sebastian Baez, der im zweiten Satz gegen Tallon Griekspoor aufgeben musste. Der Niederländer steht zum ersten Mal in seiner Karriere in Flushing Meadows in der 3. Runde.