Grabher-Bezwingerin Ruse bezwingt auch Krejcikova

Der Erfolgslauf von Elena-Gabriela Ruse bei den Tennis-US-Open geht weiter. Die 26-jährige Rumänin warf am Mittwoch mit Barbora Krejcikova in der 2. Runde die Nummer acht des Grand-Slam-Turniers aus dem Bewerb. Die Weltranglisten-122. setzte sich gegen die tschechische Wimbledon-Siegerin auf dem Grandstand in 1:45 Stunden mit 6:4,7:5 durch.