NÖ: Breitband-Ausbau ruft Kriminelle auf den Plan

„Wir haben von den deutschen Kollegen der Finanzkontrolle Schwarzarbeit den Hinweis erhalten, dass sich schwarze Schafe in die Bauarbeiten beim Breitband-Ausbau eingeschlichen haben. Dieser Hinweis hat sich leider auch in Österreich bestätigt.“, so Wilfried Lehner, Leiter der Finanzpolizei. Gleich in mehreren Regionen in Niederösterreich wurden Verstöße aufgedeckt, bei denen illegale Praktiken wie Lohn- und Sozialdumping sowie Verstöße gegen das Ausländerbeschäftigungsgesetz festgestellt wurden. Insgesamt wurden 34 Dienstnehmer von sieben Unternehmen überprüft.