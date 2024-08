Nach Kollaps auf Spielfeld: Fußballer gestorben

„Du wirst immer bei uns sein“

Izquierdos Tod sei für seinen Verein ein „unersetzlicher Verlust“, hieß es in einem Post in den sozialen Medien. „Juan, du wirst immer bei uns sein.“ Es sei ein trauriger Tag für den Fußball, teilte auch der São Paulo FC mit. Der Präsident des südamerikanischen Fußballverbandes Conmebol, Alejandro Domínguez, sprach Izquierdos Verein und seinen Angehörigen sein Beileid aus. „Der südamerikanische Fußball ist in Trauer.“