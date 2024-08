HSV-Beben! Dopingsperre für Verteidiger verdoppelt

Der Hamburger SV reagierte unterdessen und kündigte an, das Urteil zu prüfen. „Spieler und Verein bitten um Verständnis, dass dies einige Zeit in Anspruch nehmen wird. Im Nachgang werden der HSV und Vuskovic in den internen Diskurs gehen, die neue Sachlage bewerten und dann das weitere Vorgehen besprechen“, so ein Sprecher des Vereins.