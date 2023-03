HSV-Kicker wegen Dopings für zwei Jahre gesperrt

„Die Verteidigung habe den Nachweis eines falschen Doping-Befundes nicht erbringen können“, hieß es in der DFB-Mitteilung. In einer am 16. September genommenen Probe war beim Innenverteidiger das körperfremde Erythropoetin (EPO) festgestellt worden. Im Dezember wurde das Ergebnis durch den Befund der B-Probe bestätigt. Im November war Vuskovic vom DFB vorläufig gesperrt worden. Vier vom HSV engagierte Experten hatten den positiven Befund des von der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) akkreditierten Analyselabors in Kreischa einhellig als „falsch-positiv“ angezweifelt.