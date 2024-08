Radar am Berg soll Autos vor Lawinen schützen

Damit man auch bei Schlechtwetter weiß, was sich am Berg abspielt, hat das Land im Vorjahr ein Lawinen-Radarsystem installiert und getestet. Das Radar scannt den Hang gegenüber und nimmt jede Bewegung wahr. Setzt sich eine Lawine in Bewegung, werden innerhalb von Sekunden die Ampeln an der B311 auf „Rot“ geschaltet.