F1-Hammer: Mick Schumacher kurz vor Comeback?

Schon am kommenden Wochenende, beim Großen Preis von Italien in Monza soll ein anderer Pilot an den Start gehen. Als Ersatzmann stünde Mick Schumacher bereit. „Wenn es meine Entscheidung wäre, würde ich zu Mick tendieren. Natürlich bin ich etwas befangen, weil er mein Freund ist, aber er ist in meinen Augen die beste Lösung“, kämpft auch der viermalige Weltmeister Sebastian Vettel für ein Comeback des 25-Jährigen.