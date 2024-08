Angebot nochmal erhöht: Danso-Transfer steht bevor

Von Fans verabschiedet

Die beiden Klubs suchen nach einer Einigung. Da Danso dem Transfer bereits zugestimmt habe, sollte dem Deal nichts mehr im Weg stehen, berichtete die „Gazzetta“. Am Sonntag hatte sich der ÖFB-Spieler nach dem 2:0-Heimsieg in der Liga gegen Stade Brest bereits mit einer Runde im Stadion von den Lens-Fans verabschiedet. Im Sportzentrum von Lens wurde der Innenverteidiger mit einem Plakat mit der in deutscher Sprache verfassten Aufschrift „Auf Wiedersehen, Danso!“ verabschiedet.