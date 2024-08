Fischer: „Ich habe genug auf die Fresse gekriegt“

Stephan Helm (Austria-Trainer): „Ich bin sehr zufrieden, weil wir heute gegen einen sehr starken Gegner viele Dinge sehr gut umgesetzt haben, die wir uns vornehmen. Das zeigt, welches Potenzial in uns schlummert. Gleichzeitig möchte ich betonen, dass ich uns am Beginn eines Weges sehe. Solche Siege geben natürlich sehr viel positive Energie. In drei von vier Bundesligarunden waren wir die Mannschaft, die im Strafraum präsenter war. Über 90 Minuten gesehen war das heute die Leistung, wo man in den meisten Phasen gesehen hat, was wir vorhaben.“