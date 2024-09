Das harte Leben der Wäscherinnen in Eibiswald

Über den Beruf der Wäscherinnen berichtet auch Isabella Wippel in ihrem Buch „Erinnerungen an Alt-Eibiswald“ recht ausführlich: „Die Wäscherinnen mussten ihr Brot mühsam verdienen. Das Stehen auf dem kalten Zementboden in der Waschküche, das anstrengende Rumpeln, das Schwemmen in der Zugluft der Brücke, die Hände im eiskalten Wasser zur Winterszeit machten so manche Wäscherin fußleidend und gichtkrank.“ Auch beim Aufhängen der Wäsche galt es Wichtiges zu beachten: „Diskrete Stücke, wie die spitzenbesetzten Damenunterhosen, waren stets verschämt hinter weitausgespannten Leintüchern verborgen, um sie den Blicken Vorübergehender zu entziehen!“