Danso ist Roma 25 „Mille“ wert – Alaba bald zurück

Dienstag gibt Ralf Rangnick seinen Kader für die Auftakt-Spiele der Nations League in Slowenien (6. September) und Norwegen (9. September) bekannt – begrüßt er Kevin Danso im Vorbereitungs-Camp ab 2. September in Klagenfurt bereits als Italien-Legionär? Der Lens-Kicker ist sich laut Medienberichten mit der AS Roma einig, nun sind die Klubs am Zug. Wobei die Römer bereit sein sollen, für den Innenverteidiger die von Lens geforderte Summe von 25 Millionen Euro (inklusive zwei Millionen Euro Bonuszahlungen) zu bezahlen. Weil Florent Ghisolfi weiß, was er an Danso hat.