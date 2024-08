Ex-Austrianer erzielt sein erstes Profitor

Erster Treffer im Profibereich! Yannic Fötschl hat sich dafür just das Wiener Derby der Zweiten Liga zwischen Vienna und FAC ausgesucht und hatte mit seinem Tor maßeblichen Anteil am 2:0-Sieg der Floridsdorfer. in der 48. Minute ließ sich der Ex-Austria-Stürmer die Chance bei einem Freistoß nicht nehmen. Er haute den Ball direkt ins Tor. Ein schöner Treffer, auch wenn Vienna-Kepper Unger nicht wirklich gut aussah.