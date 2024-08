Eine gefühlte Niederlage von Wals-Grünau

Danach schlief das Spiel etwas ein, Kufstein glich aus (25.). Vor der Pause ernannte sich Christian Schnöll zum Kandidaten für das Tor des Monats. Nach einer halbhohen Flanke verwertete er direkt per Ferse, der Ball ging über die Innenstange ins Tor. „Da hat alles zusammengepasst“, sagte der 2:1-Torschütze. Der Sieg wäre ihm aber lieber gewesen. „Es fühlt sich eher wie eine Niederlage an, den Sieg haben wir hergeschenkt.“ Denn Gavric glich in Minute 62 aus. Auch Teamkollege Nika pflichtete Schnöll sofort bei: „Wenn du so in die Partie startest, dann musst du als Sieger vom Platz gehen. Es tut weh.“