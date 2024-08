„Wer in Wien nicht online bucht, der zahlt drauf“

„Wer in Wien nicht online bucht, zahlt drauf. Altersdiskriminierung ist ein Zeichen der Ignoranz gegenüber Menschen, die ihr Leben ohne Smartphone oder Laptop gestalten“, so Wiens Grünen-Chefin Judith Pühringer. Und weiter: „Die SPÖ wäre gut beraten in Wien das vorzuleben, was Sie im Bund Tag für Tag fordert.“