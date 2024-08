Offiziell! Gündogan zurück bei Manchester City

Treffen mit Pep

Guardiola soll sich für eine Rückkehr seines einstigen Lieblingsschülers und Mittelfeldstrategen starkgemacht haben. Laut Medien trafen sich beide am Mittwochabend in einem Restaurant in Manchester, um Details zu besprechen. Guardiola wollte Gündogan vor einem Jahr auch behalten, dieser entschied sich aber für etwas Neues. Nun kommt es zur Wiedervereinigung. „Jeder weiß, welchen Respekt ich für Pep habe. Er ist der beste Trainer auf der Welt, und jeden Tag mit ihm zu arbeiten, macht dich zu einem besseren Spieler“, sagte Gündogan.