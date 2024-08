Google zahlt Millionen an Medien in Kalifornien

Ähnliche Gesetze in Kanada und Australien

Die Gesetzesinitiative war Gesetzen in Kanada und Australien nachempfunden. Vor allem Regionalmedien in den USA haben mit sinkenden Anzeigenerlösen zu kämpfen, während die Werbedollar ins Netz abwandern – unter anderem zu Google und dem Facebook-Konzern Meta. Wicks verwies darauf, dass allein in Kalifornien im vergangenen Jahrzehnt mehr als 100 Zeitungen verschwunden seien.