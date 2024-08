184 Kilometer zwischen Einbruch und Festnahme

In der Nacht auf Mittwoch verschaffte sich der zunächst noch unbekannte Einbrecher Zutritt zu dem Mitarbeiterhaus eines Hotels in Tux. In der Garage schnappte er sich ein hochwertiges E-Bike, lud dieses in ein Firmenfahrzeug des Hotels ein und machte sich mit diesem aus dem Staub. Den Schlüssel habe er zuvor gestohlen, heißt es.