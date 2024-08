Liebesbekenntnis während Urlaubs in Salzburg

Um solchen vorzubeugen, hielt sich Hollywoodstar Nicole Kidman während ihres Salzburgs Aufenthalts lieber mit Fotos zurück. Erst kurz vor ihrer Abreise im Mai postete sie ihre besten Schnappschüsse aus der Mozartstadt. So nutzte Kidman die Zeit in den Drehpausen für entspannte Ausflüge an den Leopoldskroner Weiher, war in der Stadt shoppen und begab sich auf Fahrradtouren in und um die Landeshauptstadt.