Gewinnen Sie ein Dinner der Extraklasse

Die Restaurantwoche feiert heuer ihr 15-jähriges Jubiläum. Die Idee stammt ursprünglich aus New York, wo die Restaurantwoche schon seit 1992 veranstaltet wird. Heute erfreut sich das Gastro-Event auch in Österreich großer Beliebtheit, in den vergangenen 15 Jahren haben mehr als 500.000 Gäste bei dem einen oder anderen teilnehmenden Lokal diniert.