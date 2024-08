Volksheldin Khelif: Bilder wie einst bei Schranz

Die Straßen vollgestopft mit schier enthusiasmierten Fans, Jubelkundgebungen, ein oben offener Bus mit dem Superstar drauf, der stolz die Goldmedaille in die Menge reckt und sich anschließend feiern lässt – die Bilder, die der Empfang für Imane Khelif abwarf, haben Blockbuster-Potenzial. Sie habe den „Gipfel des Stolzes und der Ehre“ erreicht, schreibt Khelif selbst. Die algerische Box-Olympiasiegerin wurde am Freitag in ihrer Heimat Tiaret, der Hauptstadt der gleichnamigen Provinz in Algerien, im großen Stil empfangen. Zigtausende Fans ließen die als „männliche Boxerin“ in Paris berühmt gewordene 24-Jährige wie eine Volksheldin hochleben. Und sie genoss das Bad in der Menge sichtlich.