Feuer frei! Torjäger des GAK geht auf die Jagd

Der erste Dreier soll her

60 Partien in der Bundesliga hat Maderner bereits für Altach und Wr. Neustadt am Buckel. Mit einer für den GAK sind diese nicht zu vergleichen. „Da hat es nicht so einen großen Druck von den Fans gegeben, weil praktisch keine Kurve vorhanden war. Es war ein anderer Druck“, erinnert sich der Torjäger (im Vorjahr 15 Ligatreffer) zurück. Und blickt gleichzeitig bereits nach vorne: „Wenn wir gegen Linz alles reinhauen, bin ich guter Dinge, dass wir den ersten Dreier einfahren.“