Knackige Gipfeltour auf den Grenzberg Freihut

Einkehr in der Gleirschalm

Zurück nehmen wir die Aufstiegsroute, in den steilen Passagen heißt es sehr vorsichtig sein. Zur Belohnung sollte schließlich noch die Einkehr in der Gleirschalm auf dem Programm stehen – einfach im Talboden links ein paar Meter über die Wiesen einwärts!