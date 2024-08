VIP-Club, DJ, Fan-Wahl! Diese Runde wird legendär

Was für ein Wochenende im steirischen Unterhaus! Bei gleich vier Revierduellen knistert‘s an allen Ecken des Landes – die „Krone“ mischte sich unters Volk und holte die letzten Neuigkeiten vor den Derbys ein. Hier müssen Hardcore-Unterhaus-Fans am Wochenende hin! Plus: Sehen Sie oben im Video die besten Szenen der Vorwoche.