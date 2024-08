Salzburger Feuerwehrler: „Sind gut eingespielt“

Wie berichtet, entluden sich starke Gewitter in den Nächten auf Dienstag und auf Mittwoch: Zusammengerechnet waren mehr als 1700 Ehrenamtliche an insgesamt 319 Einsatzorten aktiv. Untertags wird bei hohen Temperaturen aufgeräumt, wie am Mittwoch: Vor allem Wildbachsperren müssen frei geräumt werden, falls ein Geschiebe wieder nachkommt – bekanntlich bleibt es gewittrig (siehe unten). Auf der gesperrten Wagrainer Bundesstraße prüfte der Landesgeologe Gerald Valentin die Lage: „Bei so großen Regenmengen haben sich diese Woche zigtausende Tonnen Material in Bewegung gesetzt und die Straße stark in Mitleidenschaft gezogen.“