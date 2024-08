„War brutal!“ Spieler fordern spätere Anstoßzeiten

„Man kann zwar nicht von lebensbedrohlichen Szenarien sprechen, aber eine Verlegung der Spiele in die Abendstunden ist medizinisch sinnvoll“, sagte Sportmediziner Michael Enenkel in einer VdF-Aussendung. Hartbergs Kapitän und VdF-Spielervertreter Jürgen Heil hatte nach der Partie bei Sturm Graz (Anstoß 17.00 Uhr) am vergangenen Wochenende erklärt: „Es war brutal, ich habe jetzt noch Kopfweh. Es wäre für alle Beteiligten, auch für die Zuschauer, besser, später zu spielen.“