Olympia in Paris: Das waren die Tops und Flops

+ Innovationen: Paris riskierte und wurde belohnt! Die Eröffnungsfeier auf der Seine war die spektakulärste aller Zeiten, das traf auch auf die Sportstätten zu. Noch nie waren die Spiele so mitten in der Stadt. Der scheidende IOC-Präsident Thomas Bach beschrieb es so: „Der Aufbruch in eine neue olympische Ära.“