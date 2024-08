Umjubelter Fan-Empfang für unsere Olympia-Helden

Das Quintett präsentierte zur Freude der Anhänger noch einmal die Medaillen und gab Interviews, ehe es für die Sportler weiter nach Hause ging. Am Dienstagabend steht in der Wiener Hofburg noch eine weitere Medaillenfeier zu Ehren der erfolgreichen ÖOC-Athletinnen und -Athleten am Programm. Die in Paris ebenfalls erfolgreiche Judoka Michaela Polleres war nach ihrem Bronze-Gewinn bereits vor einer Woche wieder in Wien gelandet.