ÖTV-Frauen müssen gegen die Ukraine in den USA ran

Wie der ÖTV am Montag bekannt gab, entschieden sich die Ukrainer dafür, ihr Heimspiel in McKinney nahe Dallas auszutragen. Die Begegnung muss aufgrund des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine an einem neutralen Ort stattfinden. Als Spieltermine wurde der 16. und 17. November festgelegt. Der Sieger wird im Frühjahr 2025 um den Einzug ins BJK-Finalturnier spielen.