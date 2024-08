Kind nach Schrauben-Unfall blind: Wer ist schuld?

2,6 Zentimeter. So weit ragte eine Schraube an einer Stahlrohrecksäule eines Maschendrahtzauns an einem Tennisplatz in Oberkärnten in 95 Zentimeter Höhe heraus. Für Erwachsene stellt das keine Gefahr dar – aber ein kleines vierjähriges Mädchen geriet zu nahe heran und mit dem Auge direkt in die Schraube. Die Folgen sind verheerend. Seit sechs Jahren wird nun darum prozessiert, wer für das Unglück Mit-Verantwortung trägt. Mit erstaunlichen Erkenntnissen der Justiz.