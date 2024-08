Japanische Schmetterlingsart nach NÖ geflattert

Schmetterling in Gutenstein gesichtet

Jetzt ist – wie uns „Krone“-Leserreporterin Catharina Fischer meldet – eines dieser wunderbaren Tiere in Gutenstein im Bezirk Wiener Neustadt gelandet. „Es war nicht so einfach, ihn zu identifizieren. Wir wussten nicht, was das für eine Schmetterlingsart ist“, schildert die Naturschützerin.