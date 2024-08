Botschaft von Kompany? Goretzka-Rätsel bei Bayern

Goretzka hingegen wird immer wieder als Verkaufskandidat gehandelt, von einem konkreten Interesse am 29-Jährigen ist aber nichts bekannt. Vielmehr soll sich der Deutsche trotz großer Konkurrenz im Mittelfeld dem Kampf um einen Stammplatz stellen wollen.

Plant Kompany schon ohne Goretzka?

Doch hat man in München überhaupt Interesse daran, dass sich der zuletzt auch im DFB-Team aussortierte Goretzka beim Rekordmeister beweisen will? Zuletzt gab es bereits eine Ansage von Sportvorstand Max Eberl: „Da muss jeder Spieler für sich selbst entscheiden, was dann sein Schritt ist und wie er den Konkurrenzkampf annimmt!“