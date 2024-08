Sabitzer: „Das darf nicht unser Gesicht sein“

Edin Terzic ging, Nuri Sahin kam. Frischer Wind also bei Borussia Dortmund. Und mittendrin ÖFB-Legionär Marcel Sabitzer, der sich in seiner zweiten Saison für die Schwarz-Gelben wieder neu beweisen muss. „Er fordert viel, er hat eine klare Idee, er weiß, was er will, er weiß, was er sehen möchte und was er nicht sehen möchte“, sagt Sabitzer gegenüber dem „Kicker“ über Sahin: „Wenn ein Trainer mir vertraut, weiß er, was er von mir bekommen kann, dann werde ich ihn nicht enttäuschen. Mit Nuri am Steuer ist das Vertrauen auf jeden Fall da.“