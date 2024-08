Klimaanlage? Kritik von Lewis Hamilton

Nachdem Logan Sargaent wegen der Hitze in Katar 2023 seinen Williams abstellen musste, Alpine-Pilot Esteban Ocon in seinem Helm kotzte und Aston-Martin-Fahrer Lance Stroll sogar ohnmächtig wurde, beschloss der Weltverband FIA Maßnahmen: In Zandvoort wird ein Auto im Freitag-Training mit Klimaanlage fahren.