Medaillen-Traum für unsere Golferinnen geplatzt

Spitz startete denkbar schlecht in die dritte von vier Runden. Die Niederösterreicherin kassierte auf den „front nine“ fünf Bogeys, zwei weitere Schlagverluste kamen auf den Bahnen 12 und 15 hinzu. Die 24-Jährige rettete den Tag mit Birdies auf der 13 und 16 sowie mit einem Eagle am Schlussloch. Ein umgekehrtes Bild zeichnete sich bei Schober, die mit drei Schlaggewinnen auf den ersten drei Löchern startete. Danach folgten bei der Steirerin allerdings noch vier Bogeys, was eine Verbesserung in die obere Hälfte des Tableaus verhinderte.