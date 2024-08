Parlamentarier holt Bronze und beendet Karriere

Medaillensatz komplettiert

Bei den Olympischen Spielen in Paris hatte Beleniuk am Donnerstag Bronze in der Gewichtsklasse bis 87 Kilogramm gewonnen – nach Silber 2016 in Rio de Janeiro und Gold 2021 in Tokio komplettierte der zweimalige Weltmeister damit seinen Medaillensatz. Im Anschluss an seinen Kampf hatte er auf der Matte seine Schuhe ausgezogen – die übliche Geste von Ringern, die ihre Laufbahn beenden.