US-Basketballer zittern sich ins Olympia-Finale

Die Basketball-Superstars der USA haben den Kopf aus der Schlinge gezogen und zum fünften Mal in Folge das Olympia-Finale erreicht. Die US-Männer setzten sich am Donnerstag in Paris in einem dramatischen Halbfinale gegen Serbien nach lange Zeit klarem Rückstand noch mit 95:91 (43:54) durch. Im Endspiel am Samstag (21.30 Uhr) trifft der haushohe Goldfavorit wie vor drei Jahren in Tokio auf Frankreich. Die Franzosen eliminierten Weltmeister Deutschland mit 73:69 (33:33).