Ein kleines Trostpflaster für trauernde Swifties

„Ich finde die Aktion von Le Burger sehr nett. Es ist eine Art Auffangstation für alle Fans, die wirklich trauern“, erzählt Julia Krumbiegel, deren Traum Taylor Swift dieses Wochenende zu sehen, geplatzt ist. Genau für all jene die in dieser Situation sind, gibt es einen Lichtblick, denn beispielsweise verschenkt „Le Burger“ österreichweit einen Burger nach Wahl an alle mit einem gültigen Ticket für eines der drei Konzerttermine von Taylor Swift in Wien: „Liebe Swifties, wir verstehen, wie enttäuschend diese Nachrichten für euch sind. Deshalb möchsten wir euch etwas Gutes tun und euch auf einen Burger einladen“, schreibt „Le Burger“ in ihrem gestern veröffentlichten Instagram-Posting. Fast 10.000 mal wurde der Beitrag bereits „geliked“.