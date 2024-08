Desaster in sieben Akten: „Du bist chancenlos“

Eine Packung Chips, ein kleines Bier und die Füße am Couchtisch – alle vier Jahre fesseln mich die unterschiedlichsten Bewerbe der Olympischen Spiele vor meinen Fernseher. Bogenschießen, Synchronschwimmen, Skateboard oder der Kajak-Vierer lösen in mir Begeisterung und Faszination aus. Nicht zu selten steigt der Gedanke in mir hoch, dass ich in meinen besten sportlichen Jahren mit ein bisschen Training und Fleiß locker selbst als Olympionike durchgegangen wäre. Bei genauerer Betrachtung sehe ich jedoch ein: Ich bin so weit von den Olympischen Spielen entfernt, wie an einem Uni-Abschluss in Quantenphysik.