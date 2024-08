Volocopter darf während Olympischer Spiele abheben

Bindeglied

Volocopter will wie auch andere Firmen den Luftverkehr revolutionieren. Dabei geht es etwa darum, Staus in Städten auszugleichen und andere Formen des öffentlichen Nahverkehrs zu verbinden. Neben Paris stehen auf der Liste jener Städte, an denen Volocopter zuerst an den Start gehen will, unter anderem Rom und Osaka – aber keine deutschen, weil die Städte in Deutschland nicht so dicht besiedelt seien und autarke Nahverkehrsnetze hätten.