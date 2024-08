Fehlpass stürzt Frankreich ins Tal der Tränen

Am Mittwoch besiegte die DHB-Auswahl in einem hochdramatischen Viertelfinale Europameister Frankreich nach Verlängerung mit 35:34 und trifft im Halbfinale auf Spanien. Das hatte sich zuvor ebenso knapp und ebenfalls nach Verlängerung gegen Ägypten mit 29:28 durchgesetzt. Am Abend stehen noch Dänemark – Schweden (17.30) und Norwegen – Slowenien (21.30) an.