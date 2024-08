Arnautovic: Zukunft unklar – nun gibt’s Rückschlag

Inters Star-Stürmer verkürzt Urlaub

Lautaro verkürzte daher nach dem Triumph mit Argentinien bei der Copa America seinen Urlaub, steigt nach Rücksprache mit Inzaghi bereits am Dienstag und somit zwei Tage früher als geplant wieder ins Training bei Inter ein, um für den Auftakt am 17. August in Genua bereit zu sein. Der Argentinier, letzte Saison mit 24 Toren überlegener Schützenkönig der Serie A, verlängerte seinen Vertrag bei Inter bis 2029, kassiert pro Jahr 9,5 Millionen Euro plus möglicher Bonuszahlungen.