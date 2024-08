„Cold Case“-Abenteuer am Neusiedler See

In bester Erinnerung ist das allererste Outdoor-Escape-Abenteuer im Burgenland, gestartet in Kooperation mit dem Podersdorf Tourismus. Ob ein vermisster Surfstar jemals gefunden wurde oder ob ihm etwas zugestoßen ist, wird beim ersten Fall recherchiert. Doch nicht alle Geheimnisse konnten gelüftet werden und so wartet in Kürze ein neues kriminalistisches Abenteuer als zweiter Teil auf die Bearbeitung: „Cold Case Ben – heiße Spur am Podobeach“.