Schlank trotz üppigem „All-inclusive“-Buffet

Am besten ist es, den Tag schon einmal gesund und ausgewogen zu beginnen: Ein ausgewogenes Frühstück ist der ideale Start in den Tag. Gut, wenn man an einem riesigen Buffet die Auswahl hat. Anstatt Brot oder Semmel mit Butter und Marmelade oder süßem Gebäck sollten Sie sich aber für frisches Obst (z.B. Beeren, Äpfel, Orangen), Jogurt (möglichst fettarm bzw. Naturjoghurt) und Vollkornprodukte (z.B. Müsli ohne Zuckerzusatz, Vollkornbrot) entscheiden.