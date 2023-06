Genießen Sie die Grillparty ohne zuzunehmen

Verschiedene Grillzeiten

Zucchini, Artischocken und Paprika lassen sich am besten in Scheiben, Würfel oder Stifte geschnitten grillen. So brät das Gemüse gleichmäßig durch. Unterschiedliche Gemüsesorten müssen am Rost auch verschieden lange grillen. Die Faustregel lautet: Weiches Gemüse wie Pilze ist schneller gar als harte Sorten wie Paprika, Karotten oder Mais. Damit bei Gemüsespießen alles gleichmäßig durch wird, grillt man die einzelnen Gemüsesorten separat in einem Grillkorb oder in einer Schale. Erst danach spießt man sie nach Belieben auf.