30 Zentimeter – eine unfassbare Differenz!

So etwas hat es in der modernen Leichtathletik noch nicht gegeben. Nur einmal – in den Anfängen der olympischen Geschichte der Neuzeit – hat es eine größere Differenz zwischen Gold und Silber gegeben. Und zwar 1920 mit 39 cm, als Frank Foss mit 4,09 m vor Henry Petersen (3,70) gewann (siehe unten die Statistik).